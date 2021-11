Champions: Gasperini, l’Atalanta vuole andare avanti

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 22 NOV – “Il risultato è più importante di

tutto, anche se la superficie non è un falso problema. Si gioca

col sole o la pioggia o il fango, ma il sintetico è una

situazione che dobbiamo affrontare, perché ovunque si gioca

sull’erba ed è un altro calcio. Cambia molto, nei rimbalzi e nel

modo di calciare: serve adattamento, ci dobbiamo giocare sopra e

lo faremo”. Così l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero

Gasperini, alla vigilia di Young Boys-Atalanta.

Ai bergamaschi servono due vittore per qualificarsi agli

ottavi di Champions League: “I numeri li conosciamo tutti,

dobbiamo giocare bene questa per arrivare bene all’ultima – dice

il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Siamo sul campo dei

campioni di Svizzera, un impegno notevole. Ma abbiamo tutta

l’intenzione di andare avanti in questa competizione”. Circa le

scelte in attacco, Gasperini si sofferma sul probabile vice

Zapata: “Abbiamo bisogno del Muriel dell’anno scorso,

determinante per giungere ad alti traguardi. Stavolta un brutto

infortunio l’ha tenuto lontano per un po’, in più ci s’è messa

in mezzo la convocazione in Nazionale”. (ANSA).



