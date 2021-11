Champions: Gasperini, peccato per la prodezza di Ronaldo

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 02 NOV – “Una serata fantastica, senza la

prodezza di Cristiano Ronaldo nel finale sarebbe stata ancora

meglio”. Giampiero Gasperini è “felice all’80%, rammaricato al

20%” dopo il 2-2 con il Manchester United, capace di raggiungere

due volte l’Atalanta grazie ad una doppietta di CR7. “Vincere

sarebbe stato il massimo, ci siamo andati vicini”, ma resta “l’orgoglio altissimo” per come l’Atalanta ha affrontato la

partita, senza alcun timore reverenziale. “Prendere gol così,

nel recupero, dispiace perché sarebbe stata un’impresa. Però ci

sono ancora chance di qualificazione – ha aggiunto l’allenatore

bergamasco – Per fortuna dipendiamo ancora da noi stessi, dai

nostri risultati, con sei punti sarebbero ottavi certi”. Peccato

perché con il terzo gol avremmo chiuso la partita, ma il

Manchester è una squadra ormai famosa per i gol segnati nei

minuti di recupero. Per le due partite che abbiamo fatto contro

di loro abbiamo raccolto poco. Cosa ho detto alla fine a

Ronaldo? ‘Sai come si dice in italiano? Vai a quel paese’ ha

concluso sorridendo Gasperini: “E’ un giocatore eccezionale, non

lo vedo mai tirare fuori, nove volte su 10 coglie la porta e cinque fa gol. Lui un problema? Averne di problemi così”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte