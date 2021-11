Champions: Gasperini, piglio migliore nella ripresa

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 23 NOV – “Una partita piena di episodi, ma

adesso abbiamo la possibilità di conquistarci la qualificazione

agli ottavi davanti al nostro pubblico”. Gian Piero Gasperini si

rassegna al 3-3 pirotecnico con lo Young Boys: “La sensazione è

che una volta in vantaggio nel primo tempo fossimo scesi troppo

di ritmo, perché abbiamo lasciato il possesso riuscendo a

portare poche volte la palla nei pressi dell’area avversaria.

C’era un rigore netto su Pasalic, tra l’altro”, la premessa

dell’allenatore dell’Atalanta.

“Nella ripresa ho visto invece un piglio migliore, loro hanno

gente rapida davanti e hanno saputo creare molto. Fino a 10′

dalla fine abbiamo comunque avuto più volte l’occasione di

chiuderla – continua il tecnico -. Nell’ultimo quarto d’ora

abbiamo raddrizzato una partita che meritavamo comunque di

vincere. Il 2-2 è stato casuale, il 3-2 temporaneo un eurogol

del loro terzino”. Sulla punizione del 3-3: “Muriel s’era

scaldato bene, c’era Koopmeiners sulla palla ma Luis mi ha

convinto a far tirare la punizione a lui”.

Capitolo infortuni: “Zappacosta ha la caviglia girata, va

verificato”. Un problema di gestione dei finali dopo i 3 punti

persi nei recuperi col Manchester United in precedenza?

Gasperini nega: “Con la Lazio e anche stasera abbiamo recuperato

nel finale, con lo Spezia e in tante altre occasioni abbiamo

segnato. Non credo che si possa guardare al bicchiere mezzo

vuoto”. (ANSA).



—

