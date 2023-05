Champions: Giroud, ‘non sarà una sfida tra me e Lautaro’

Condividi l'articolo

(ANSA) – CARNAGO, 09 MAG – Non sarà una sfida tra Giroud e

Lautaro, la semifinale di domani. Lo dice chiaramente proprio il

francese, alla vigilia del derby-semifinale di Champions, che sa

che non sarà solo una rivincita della finale del Mondiale. “Ma

anche della Supercoppa”, spiega sorridendo Giroud. “Ma no, non è

una cosa personale con Lautaro, non è una sfida tra me e lui.

Siamo una squadra, lasciamo il passato alle spalle. Poi, certo

per me c’è una motivazione in più”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte