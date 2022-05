Champions: Guardiola,contro Real servono sempre grandi prove

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 MAG – “Dovremo fare meglio dell’andata ma

potremmo anche fare peggio e vincere. Non possiamo escludere che

vada così. Nessuno lo sa. A volte si ottiene ciò che non si

merita, altre no. Dobbiamo fare una grande partita e vincere.

Per eliminare il Real Madrid devi fare ben più di due partite”.

Reduce dalla vittoria per 4-3 dell’andata all’Etihad, Pep

Guardiola spiega cosa serve al suo Manchester City per eliminare

i campioni di Spagna e raggiungere la finale di Champions League

a Parigi.

Ma rispetto all’andata ci saranno dei cambi di formazione? “Giochiamo per la Premier League, giochiamo ogni tre giorni, non

posso far riposare i giocatori”, la risposta del tecnico,

secondo il quale la sua e quella di Ancelotti “sono due ottime

squadre, e si è visto una settimana fa. Loro sono i campioni di

Spagna, noi stiamo cercando di vincere in Inghilterra. Come ho

detto una settimana fa, siamo in semifinale e abbiamo tanta

voglia di raggiungere la finale per il secondo anno

consecutivo”.

Una battuta su Ancelotti: “gli faccio i complimenti per aver

vinto il campionato spagnolo. Lo ammiro, è stato in tutto il

mondo, ha allenato squadre fantastiche. È una persona

eccezionale, l’ho conosciuto anni fa, è sempre calmo e controlla

perfettamente le sue emozioni”.

Oltre al tecnico, nel City parla Kevin De Bruyne. “Come

giocatore vuoi sempre vincere trofei ,e da anni lottiamo per

questo obiettivo, la Champions – dice. E’ un trofeo di qualità e

così difficile da vincere. Io voglio vincere tutte le

competizioni che posso conquistare, è un compito difficile ma

vorrei davvero vincere la Champions League”. Sulla partita di

domani il belga dice che “Real e City sono due club che amano il

calcio offensivo, sarà una gara diversa da quella dell’andata.

Ma se giochiamo come abbiamo fatto la scorsa settimana, abbiamo

il potenziale per essere noi i migliori”. (ANSA).



