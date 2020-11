Champions: Inter; Conte, dobbiamo fare il salto di qualità

(ANSA) – MILANO, 24 NOV – “Il salto di qualità lo dobbiamo

fare, anche perché ci si aspetta tantissimo da parte nostra. Le

chiacchiere stanno a zero, rimangono i fatti e noi dobbiamo fare

i fatti. Tutti dobbiamo assumerci le responsabilità, io i

giocatori e il club. Dobbiamo essere tutti pronti a fare il

salto di qualità, se non è ancora avvenuto non significa che non

avverrà”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte, nella

conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Real Madrid.

“Se i risultati non sono arrivati ci dobbiamo guardare dentro e

cercare di fare cose meglio delle gare precedenti. Rispetto

all’anno scorso facciamo troviamo squadre più chiuse, facciamo

più possesso palla ma concediamo qualcosa di troppo. Se vogliamo

essere competitivi dobbiamo alzare l’asticella e su tutta la

linea”. (ANSA).



