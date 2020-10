Champions: Inter, Conte lancia Eriksen e Sanchez dal 1′

(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Conte rilancia Eriksen e Sanchez per

l’esordio stagionale dell’Inter in Champions League. Il tecnico

nerazzurro ha scelto il trequartista danese per la sfida di San

Siro contro il Borussia Moenchengladbach, anche alla luce delle

non perfette condizioni fisiche di Sensi e Brozovic. Un ritorno

dal 1′ per l’ex Tottenham, il cui mancato utilizzo è stato al

centro delle critiche verso lo stesso Conte nelle ultime

settimane.

Tra le altre novità di formazione, esordio in maglia

nerazzurra per Darmian, che prende il posto sulla fascia destra

di Hakimi, oggi risultato positivo al Covid (quinto contagiato

ad oggi nelle file interista dopo Radu, Skriniar, Young e

Gagliardini), mentre in attacco Sanchez affiancherà Lukaku con

Lautaro Martinez che partirà dalla panchina. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte