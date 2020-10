Champions: Inter e Atalanta per dimenticare ko campionato

(ANSA) – ROMA, 20 OTT – La Champions per dimenticare i dolori

del campionato. Inter e Atalanta si lanciano in Europa. La

squadra di Conte comincia l’avventura europea con il Borussia

Monchengladbach e, per i bookmaker di Sisal Matchpoint, lo farà

con il piede giusto. La vittoria nerazzurra è infatti a 1.57,

il successo tedesco a San Siro si gioca a 5.50, mentre il

pareggio è a 4.10. Anche gli scommettitori puntato sul

riscatto dell’Inter, 9 su 10 hanno scelto il segno 1 nel match.

Dopo essere stato votato migliore giocatore dell’ultima Europa

League, Lukaku spera di poter lasciare il segno anche in

Champions. Intanto è il marcatore più probabile nel match, a

2.00, mentre nel Borussia occhio a Marcus Thuram, il figlio del

celebre Lilian e anche il giocatore più talentuoso dell’undici

tedesco, la sua rete è a 4.00. Nessun dubbio sulla

qualificazione agli ottavi dell’Inter, propostaa 1.40, dietro al

favoritissimo Real Madrid indicato come vincente del Gruppo Ba

1.32, il primo posto interista è invece a 3.00.

La prima partecipazione alla Champions nella storia

dell’Atalanta è stata da incorniciare, ora riprova a vivere il

sogno interrotto bruscamente lo scorso anno ai quarti di finale

con il Psg. La squadra di Gasperini riparte dai campioni di

Danimarca del Midtjylland, alla prima apparizione in Champions,

e ha il pronostico a favore: la vittoria della Dea è a 1.52, per

la vittoria dei danesi si salea 5.50, il pareggio vale 4.60. Gli

scommettitori si allineanoa i bookmaker, il 98% ha puntato

sulla vittoria nerazzurra. Sicuri del posto Zapata e Papu Gomez,

in gol rispettivamente a 2.00 e 2.50, probabile poi lo

schieramentodi Muriel, anche lui marcatore a 2.00. Al centro dell’attacco danese, il guineano Sory Kabala cui rete è a 3.75.

La Dea, nel Gruppo D, deve vedersela con la concorrenza di

Liverpool e Ajax, ma ha ottime chance di qualificazione, a 1.50.

(ANSA).



