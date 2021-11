Champions: Inter; Inzaghi, con Sheriff partita decisiva

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 02 NOV – “Contro lo Sheriff ci attende una

partita importante e decisiva, dobbiamo farci valere anche in

Europa. Anche all’andata lo era, abbiamo giocato un ottimo

calcio e abbiamo anche visto le insidie che ci attendono, questa

squadra ha battuto Real e Shakhtar non per caso”. Lo ha detto il

tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla

vigilia della gara contro lo Sheriff. “Dovremo fare un match nel

quale ci vorrà grande concentrazione perché servirà equilibrio,

lo Sheriff ha dimostrato di essere molto bravo nelle

ripartenze”. (ANSA).



