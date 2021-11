Champions: Inter; Inzaghi, vittoria che ci dà consapevolezza

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 03 NOV – “Meritavamo di più nel primo tempo

ma la squadra è rimasta lucida, ha fatto quello che doveva fare

e ha ampiamente meritato la vittoria. Abbiamo fatto due vittorie

contro lo Sheriff non banali, perché abbiamo fatte diventare noi

queste due partite semplici. Sicuramente ci dà consapevolezza,

sapendo che il destino è nelle nostre mani”. Lo ha detto il

tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky dopo la

vittoria contro lo Sheriff Tiraspol. “Il derby contro il Milan

di domenica? Ora dobbiamo recuperare forze fisiche e mentali,

domenica ci aspetta una partita che sappiamo cosa rappresenta

per i tifosi e la società. Abbiamo tre giorni per prepararci al

meglio”. (ANSA).



