Champions: Inter-Real Madrid 0-2

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – La partita che doveva essere “come

una finale” e in cui all’Inter si chiedeva il salto di qualità

si trasforma in un incubo per i nerazzurri e Antonio Conte, che

fa materializzare lo spettro della clamorosa eliminazione nei

gironi di Champions League. A San Siro il Real Madrid non solo

vince 2-0 grazie ai gol di Hazard e all’autorete di Hakimi, ma

domina per tutti i 90′ Lukaku e compagni (in 10′ per un’ora dopo

un ingenuo rosso per proteste a Vidal), adesso ad un passo dal

baratro. Complicando ancora di più la posizione di Antonio

Conte, sempre più nel mirino dei tifosi nerazzurri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte