Champions: Inzaghi, arrivare in finale un sogno per l’Inter

(ANSA) – MILANO, 16 MAG – “Nei prossimi giorni ci renderemo

conto, per noi era un sogno ma ci abbiamo sempre creduto.

Percorso straordinario, vincere in questo modo un derby in

semifinale porta soddisfazione”. Lo ha detto il tecnico

dell’Inter Simone Inzaghi, dopo l’approdo alla finale di

Champions League dei nerazzurri.

“I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto quattro derby

da gennaio e li abbiamo vinti, anche se loro sono campioni

d’Italia e hanno qualità. Sono contento per i ragazzi – ha

proseguito -. Promessa? Avevo detto che avremmo messo un impegno

folle in tutte le competizioni, dal primo di aprile siamo

arrivati al 16 maggio giocando ogni tre giorni, ma abbiamo

ottenuto due finali e raddrizzato il campionato. Onore ai

ragazzi. Real Madrid o Manchester City? Sono due delle migliori

squadre d’Europa, all’andata è stata equilibrata. Sono contento

per noi, domani guarderò la partita con interesse”. (ANSA).



Fonte originale: