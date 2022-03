Champions: Inzaghi,risultato penalizzante ma ce la giochiamo

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAR - Sono 1.853 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 9.794 tamponi nelle ultime 24 ore. Lieve crescita per i ricoverati, +3 in terapia intensiva (71) e +31 negli altri reparti Covid (1.207), mentre si registrano altri 13 morti,...