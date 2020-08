Champions: Juve contro il Lione a caccia del sogno

(ANSA) – ROMA, 06 AGO – Lo scudetto va bene, ma il chiodo

fisso è la Champions League, che sfugge dal 1996. Per continuare

a inseguire il sogno, la Juventus deve superare domani

l’Olympique Lione guidato dall’ex romanista Rudi Garcia. Si

riparte dall’1-0 per i francesi, maturato all’andata, nel

febbraio scorso. Un risultato che per gli analisti Snai tiene in

bilico la qualificazione alla Final Eight, con leggera

preferenza per i campioni d’Italia, dati a 1,80 contro il 2,00

francese. Insomma, la missione di Sarri non è semplice, anche se

il pronostico limitato alla partita di domani è chiaramente

bianconero: «1» a 1,45, «X» al 90′ a 4,50, «2» a 7,00.

Il fatto è che una vittoria potrebbe non bastare: l’1-0 che

porta ai supplementari vale 7 volte la scommessa ed è anche il

risultato più probabile, insieme a un 2-0 che lancerebbe in

orbita la Juventus. Il 2-1 invece qualificherebbe i francesi e

si gioca a 8,50. Il Lione, come tutte le squadre di Ligue 1, ha

dovuto digerire una lunghissima pausa, ma qualche giorno fa è

tornata in scena nella finale della Coppa di Lega, nella quale

ha saputo inchiodare sullo 0-0 il Paris Saint Germain, perdendo

soltanto ai rigori. Per domani, però, su Snai prevale l’ipotesi

di una partita da Over, a 1,70 (Under a 2,05). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte