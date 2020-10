Champions: Juve favorita a Kiev, probabile il gol di Morata

(ANSA) – ROMA, 19 OTT – La Juventus si presenta domani al

primo appuntamento con la Champions League, in casa della

giovane Dinamo Kiev. Per gli analisti Snai è un impegno alla

portata dei bianconeri, favoriti in modo piuttosto netto. Il ‘2’

viaggia a 1,85, il pari a 3,45, la vittoria ucraina a 4,50. Da

considerare anche l’ipotesi di un pari al 45′: a 2,10. Quanto al

risultato esatto, il più probabile è lo 0-1: a 6,50. Fra i

probabili bomber comanda Morata, il cui gol si gioca a 2,75.

Segue Dybala a 3,25. Nella Dinamo, Suprjaha è a 3,75. Domani

scenderà in campo anche la Lazio, contro il Borussia Dortmund.

Il ‘2’ tedesco è largamente il risultato più probabile, a 2,00,

mentre il pari è offerto a 3,90 e la vittoria della Lazio a

3,35. I problemi difensivi dei biancocelesti abbassano la quota

dell’Over fino a 1,50. In ogni caso, è molto probabile che

entrambe le squadre trovino il gol, ecco perché la quota del ‘Goal’ non supera 1,45. Lo spauracchio per la Lazio si chiama

Haaland, che è il bomber più probabile della sfida, a 1,90. Ciro

Immobile, un ex, regge il confronto: a 2,25.

Mercoledì toccherà alle altre due italiane di Champions.

Nettamente favorita l’Inter contro il Borussia Moenchengladbach: ‘1’ nerazzurro a 1,60, pari a 4,00, ‘2’ tedesco a 5,50. E’

probabile una sfida con reti da parte di entrambe le squadre

(‘Goal’ a 1,65). Inizio soft per l’Atalanta, almeno sulla carta,

in casa dei danesi del Midtjylland. Il ‘2’ bergamasco non supera

1,55, il pari va a 4,50. In occasione dei preliminari, il

Midtjylland sul proprio terreno ha rifilato 4 reti allo Slavia

Praga (4-1), un altro successo interno si gioca a 5,50.

L’Atalanta è abbonata all’Over, che anche stavolta è nell’aria,

dato su Snai a 1,42. (ANSA).



