Champions: Juve ritrova Ramsey, stop Buffon per precauzione

(ANSA) – TORINO, 24 NOV – Andrea Pirlo ritrova Aaron Ramsey:

il centrocampista torna nell’elenco dei convocati della

Juventus. Il gallese, out per infortunio dalla partita di andata

contro il Ferencvaros, rientra a disposizione proprio per la

gara di ritorno contro gli ungheresi, a distanza di 20 giorni

dalla sfida di Budapest. Out Gigi Buffon: per il portiere niente

di preoccupante, solo una esclusione precauzionale dopo un

fastidio al polpaccio. Al suo posto è stato chiamato il classe

2000 Franco Israel. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte