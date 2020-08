Champions: Juventus-Lione sarà arbitrata dal tedesco Zwayer

(ANSA) – ROMA, 05 AGO – L’Uefa ha diramato i nomi degli

arbitri che dirigeranno le partite di ritorno degli ottavi di

Champions i programma venerdì sera. A Torino, in Juventus-Lione,

fischierà il tedesco Felix Zwayer, assistito dai connazionali

Thorsten Schiffner e Marco Achmueller. Il IV Uomo sarà il greco

Tasos Sidiropoulos, alla Var ci sarà il tedesco Christian

Dingert e l’altro tedesco Tobias Stieler sarà impegnato in

qualità di Avar.

Per Manchester City-Real Madrid è stato designato il tedesco

Felix Brych, che sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e

Stefan Lupp. Il IV Uomo sarà Daniel Siebert, con Bastian Dankert

alla Var e Marco Fritz in qualità di Avar. (ANSA).



—

