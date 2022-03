Champions: Klopp, Inter non verrà qui per fare turismo

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 07 MAR – “L’Inter non verrà qui per fare

turismo, loro giocheranno all’attacco, noi faremo lo stesso. Il

2-0 è il risultato più volte ribaltato nella storia del calcio.

Se sei a metà e pensi di essere già passato, sei sulla strada

sbagliata. Il risultato è stato molto meglio di quello che mi

aspettavo, è stata una partita dura e difficile da giocare”. Lo

ha detto il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, in conferenza

stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter in Champions

League.

“Sappiamo che l’Inter ha tanta qualità e viene da una

vittoria per 5-0.Nell’ultimo turno di campionato Dzeko è tornato

al gol e anche Lautaro. Per fortuna contro di noi non c’è

Barella che ha fatto due assist con la Salernitana”, ha

concluso. (ANSA).



—

