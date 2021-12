Champions: Klopp, orgoglioso e fiero di questo Liverpool

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 07 DIC – “Volevamo giocare e vincere questa

partita. La formazione è stata una sorpresa per molti ma sono

molto contento della prestazione dei ragazzi. Sono orgoglioso

della squadra e del cuore che ha messo nella gara, abbiamo

giocato bene e siamo stati disciplinati in campo”: è la

soddisfazione di Jurgen Klopp dopo il successo del Liverpool,

sul Milan che ha sancito la sesta vittoria del girone per i Reds

e mai nessuna squadra inglese era riuscita ad ottenere il

punteggio pieno in Champions.

“Sono particolarmente fiero della mia squadra. Abbiamo scritto

un altro capitolo di questa grandissima storia ma non vale un

trofeo e ora dobbiamo andare avanti”. Poi su Ibrahimovic: “Ho un

incredibile rispetto per lui. Bisogna essere matti per giocare a

questo livello a 40 anni ma non se ti chiami Ibrahimovic. Ha

provato a fare la sua partita ma la difesa ha retto bene. La sua

carriera incredibile parla per lui. Il Milan non meritava di

arrivare ultimo, peccato per gli infortunati. Se tutti

disponibili è squadra molto interessante”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte