Champions: Lautaro, rabbia Genoa? Ce l’avevo con me stesso

(ANSA) – MILANO, 26 OTT – “Mi sono arrabbiato con me stesso

perché non ho fatto la gara che volevo, poi l’emozione ha

influito, sono fatto cosi, mi è uscito da dentro, oggi sono

contento e pronto per domani”, dice Lautaro Martinez in

conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions

dell’Inter contro la Shakhtar.

“Lavoro ogni giorno – aggiunge – per migliorare per dare il

massimo per l’Inter e per la squadra. Sono contento all’Inter e

sono felice, lavoriamo per vincere. Del domani non so cosa

succederà ma oggi sono felice qui all’Inter, i tifosi li

ringrazio per tutto l’affetto e tutta la gene che lavora per

l’Inter che mi sta vicino”. (ANSA).



