Champions: Lazio; Inzaghi “abituati a giocare in emergenza”

(ANSA) – ROMA, 03 NOV – “E’ una situazione particolare, come

la sto vivendo io anche i miei colleghi non la stanno vivendo

nel migliore dei modi. Mi spiace, perché avrei voluto essere qui

a San Pietroburgo, così come a Bruges una settimana fa, con

tutti i miei uomini. Ma ormai siamo abituati a giocare in

emergenza”. Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, nella

conferenza stampa di vigilia del match di Champions League in

casa dello Zenit. “Penso a Leiva, Strakosha, Immobile, oltre

che Lulic e Radu, giocatori che hanno fatto di tutto per tornare

in Champions e in questo momento nono possono aiutarci sul

campo”, aggiunge Inzaghi riferendosi anche agli stop imposti dai

tamponi della Uefa che hanno decretato l’indisponibilità dei

primi tre giocatori oltre agli altri già indisponibili. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte