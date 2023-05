Champions, Leao: torno presto, sono ottimista

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 08 MAG – Rafa Leao affida ai social le

proprie sensazioni, dopo l’infortunio patito all’adduttore della

coscia destra nei primi minuti della sfida di sabato con la

Lazio: “Il mio infortunio non mi preoccupa. Torno presto, sono

ottimista. Ho fatto cure e dormito tutto il giorno”, ha spiegato

il giocatore in chat. In mattinata, a Milanello, per lui lavoro

in palestra. La corsa contro il tempo per un possibile recupero

in vista della semifinale di andata di Champions League,

mercoledì sera contro l’Inter, non sembra però affatto semplice.

(ANSA).



