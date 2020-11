(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Il Lipsia ha battuto il Paris Saint

Germain 2-1 (1-1) in una partita della 3/a giornata della fase a

gironi (gruppo H) della Champions League. Francesi in vantaggio

con la rete di Di Maria al 6′ del primo tempo, pari di Nkunku al

42′. Al 12′ della ripresa Forsberg su rigore completa la rimonta

per i tedeschi. (ANSA).



