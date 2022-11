Champions Liverpool-Napoli 2-0, Bayern Monaco-Inter 2-0

Condividi l'articolo

Liverpool-Napoli 2-0. Nonostante la sconfitta, la prima della stagione, la squadra di Spalletti chiude al primo posto nel suo girone La cronaca Bayern Monaco batte Inter 2-0. I gol, nel pt al 32′ di Pavard, nel st al 27′ di Choupo-Moting. La cronaca

I GOL

LIVERPOOL – Napoli 2-0 al 98′! Rete di Darwin Núñez. Convalidato il tap in sulla linea della punta, dopo il colpo di test aid Van Dijk che aveva impegnato Meret.

LIVERPOOL – Napoli 1-0 al 85′! Rete di Mohamed Salah. Angolo per il Liverpool, colpo di testa centrale di Nunez che Meret non trattiene: l’egiziano insacca il tap in che vale il vantaggio.

BAYERN MONACO-Inter 2-0 al 72′! Rete di Choupo-Moting. Suggerimento di Davies, da fuori area Choupo-Moting trafigge Onana con un tiro imparabile.

Liverpool-Napoli 0-0 ANNULLATO IL GOL AL NAPOLI al 56′. Punizione di Kvaratskhelia, insacca Ostigard: Stieler prima convalida, poi seguendo il check del VAR, annulla per fuorigioco.

BAYERN MONACO-Inter 1-0 al 32′! Rete di Pavard. Corner di Kimmich, Pavard di testa batte Onana.

