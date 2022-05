Champions: Liverpool-Real Madrid 0-1

Condividi l'articolo

Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2021-’22 battendo in finale il Liverpool per 1-0 a Parigi. Per le ‘merengues’ è il 14/o titolo europeo, per Carlo Ancelotti è invece il quarto da allenatore. LA CRONACA

Le azioni più importanti e i gol

90′ + 6 Triplice fischio allo Stade de France. Il Real vince la 14esima Champions della propria storia.

82′ IMMENSO COURTOIS! Miracolo del portiere belga sul destro ravvicinato di Salah da pochi passi dopo un controllo al volo e dribbling su Alaba. Ormai si gioca a una porta sola ma l’estremo difensore del Real sembra in serata di grazia.

80′ OCCASIONE LIVERPOOL! Salah-Firmino-Salah al limite dell’area avversaria. L’egiziano calcia basso col piatto mancino, sulla traiettoria interviene Diogo Jota che per poco non sorprende Courtois. Il portiere belga va a terra in modo più goffo rispetto alle paratissime precedenti ma è comunque efficace deviando in corner.

69′ OCCASIONE LIVERPOOL! Alexander-Arnold crossa sul secondo palo per Diogo Jota, la cui sponda scavalca Courtois. Sul secondo palo si avventa Salah che, con pochissimo angolo a disposizione, tocca di esterno trovando ancora una volta la risposta del portierone belga.

64′ OCCASIONE LIVERPOOL! Salah converge al centro dalla destra e calcia a giro col sinistro. Courtois usa tutti i centimetri del proprio corpo per arrivarci con la mano destra e toglie la palla dall’angolino.

60′ GOL! Liverpool-REAL MADRID 0-1! Rete di Vinicius! Lampo dei Blancos con Valverde che conduce palla sulla destra e crossa forte e rasoterra sul secondo palo dove, dimenticato dalla difesa inglese, c’è Vinicius pronto a depositare in rete.



45′ + 4 Fine primo tempo. Liverpool-Real Madrid 0-0.

43′ OCCASIONE REAL! Benzema viene pescato alle spalle della difesa dei Reds, rientra sul sinistro ma si ritrova Alisson a coprirgli completamente lo specchio. Il bomber francese tocca al centro, pasticcio Alisson-Konaté e intervento di Valverde che viene chiuso da Fabinho. La palla torna a Benzema che gonfia la rete col mancino ma viene segnalato in fuorigioco.

34′ OCCASIONE LIVERPOOL! Alexander-Arnold pesca Salah liberissimo a centro area. L’egiziano sceglie il proprio colpo peggiore, quello di testa, per provare a impensierire Courtois e infatti non ci riesce. Il portiere belga si ritrova la palla tra le braccia a centro porta e la blocca senza patemi.

21′ PALO DEL LIVERPOOL! Mané danza al limite dell’area madrilena, si porta la palla sul destro e calcia secco verso il primo palo col destro. Courtois risponde ancora alla grande deviando con la manona sul palo!



18′ Mancavano i tiri in porta, ne sono arrivati tre nel giro di pochissimo, tutti verso la porta del Real. Subito dopo l’occasione di Salah era arrivato il destro dal limite di Henderson bloccato senza problemi da Courtois. Stesso esito per la conclusione di Salah da dentro l’area.

16′ OCCASIONE LIVERPOOL! Alexander-Arnold si traveste da slalomista, entra in area in percussione verticale e crossa al centro, basso, per Salah. L’egiziano, quasi in controtempo, riesce a toccare verso la porta, trovando la risposta reattiva di Courtois, andato a terra in un amen per togliere la palla dall’angolino alla propria sinistra.

15′ Primo quarto d’ora di gara con molto Liverpool e pochissimo Real ma zero tiri verso le due porte.

Liverpool FC vs Real Madrid Le formazioni

4-3-3 per il Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara – Salah, Mané, Luis Diaz.

A disposizione: Kelleher, Milner, Keita, Firmino, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Diogo Jota, Tsimikas, Matip, Elliott.

4-3-3 anche per il Real: Courtois – Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

A disposizione: Lunin, Nacho, Hazard, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Isco, Mariano Diaz, Camavinga.

CALCIO D’INIZIO CON OLTRE MEZZ’ORA DI RITARDO

Il clamoroso ritardo di 36′ nell’inizio della finale di Champions League allo Stade de France è stato causato da assembramenti di tifosi del Liverpool che non erano riusciti ad entrare e premevano sui cancelli protestando e gridando le loro ragioni. Troppo lunghi i controlli, metropolitana a rilento e organizzazione carente alla base del clamoroso disservizio. Improvvisata in 3 mesi, l’organizzazione di questa finale fra Liverpool e Real Madrid – che doveva disputarsi a San Pietroburgo ma è stata spostata per la guerra fra Russia e Ucraina – ha fatto acqua da tutte le parti. Questa sera, quando la polizia si è vista travolta dagli eventi, con decine di inglesi che scavalcavano le inferriate senza più alcun controllo né perquisizione, hanno fatto anche uso di gas urticanti per allontanare la pressione della folla. I media inglesi hanno diffuso in pochi minuti immagini e video di tifosi in maglia rossa attaccati alla rete di recinzione, tutti con il regolare biglietto in mano ma senza poter entrare. Molte le ragazze e i bambini, e alcune persone piangevano. La situazione più caotica si è creata verso gli ingressi a sud-est dello stadio, quello contrassegnato dalla lettera Y non è stato aperto neppure dopo lo sblocco di tutti gli altri. Lo sciopero della metropolitana, che è stato una delle cause del ritardo degli inglesi, era stato dichiarato da giorni, ma in mattinata le autorità dei trasporti avevano assicurato che in serata 3 treni su 4 avrebbero funzionato. La realtà – a circa 3 ore dall’inizio del match – era che i treni erano strapieni, spesso in difficoltà nel ripartire perché le porte non si riuscivano a chiudere. I timori della prefettura erano legati anche al previsto afflusso di decine di migliaia di tifosi, soprattutto inglesi, privi di biglietto. Alle stazioni delle due metropolitane per lo stadio, a 2 ore dall’inizio, c’era un mare di tifosi dei Reds, molti con la birra in mano, altri sdraiati sull’erba, in gran parte in attesa di amici o familiari che si erano smarriti durante la giornata o erano in ritardo con la metro. Così alla fine ci è andato di mezzo anche chi non aveva nulla a che vedere con i teppisti, come il fratello di Joel Matip del Liverpool, Marvin, che avrebbe semplicemente voluto assistere alla partita assieme alla sua famiglia. “Ma a un certo punto – ha raccontato a Sky Deutschland – la polizia ha perso il controllo della situazione e ha cominciato a sparare gas urticanti sulla folla, famiglie comprese. L’organizzazione è stata indegna per una finale di Champions”. Così Marvin Matip è stato costretto a fuggire e a rifugiarsi in un ristorante vicino allo stadio, insieme alla moglie incinta. Intanto le cariche continuavano..



Liverpool FC vs Real Madrid METSOLA ALLA FINALE

“La finale di Champions League è particolarmente significativa quest’anno in quanto, in solidarietà con l’Ucraina, si terrà a Parigi invece che a San Pietroburgo come inizialmente previsto. Ciò dimostra la forte unità, determinazione e sostegno dei paesi europei e del calcio europeo con l’Ucraina e il suo popolo, che stanno subendo un’aggressione ingiustificata e illegale da parte della Russia”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola, sugli spalti dello Stade de France per la finale Liverpool-Real Madrid. “Accolgo con favore la decisione della Uefa di cambiare la sede della finale come messaggio importante e altamente simbolico che l’Europa sta con l’Ucraina. I nostri veri campioni quest’anno sono gli ucraini che lottano per i nostri valori. Il calcio europeo è una grande storia di successo europea e il Parlamento europeo è un campione di sport basato sui valori, basato sulla solidarietà, sul lavoro di squadra e sul rispetto”, ha aggiunto. Liverpool FC vs Real Madrid

