Champions: Maldini, tra noi e l’Inter non c’è stata gara (2)

(ANSA) – MILANO, 16 MAG – “Il divario con l’Inter è reale,

nelle ultime 4 partite non c’è stata gara. Oggi è stata giocato

un pochino meglio, ma compromessa da quella dell’andata. È una

maniera quella dell’Inter di giocare che ci dà fastidio e non

riusciamo a trovare contromisure, poi affiamo fatto fatica anche

contro squadre meno forti dell’Inter nell’ultimo periodo”. Lo ha

detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, dopo

l’eliminazione in semifinale di Champions League contro l’Inter.

“Il percorso non è finito. Abbiamo il dovere di provare a

qualificarci tra le prime quattro, aspettando poi cosa succederà

alla Juventus. Essere arrivati in semifinale è stata una

grandissima cosa, anche inaspettata”, ha proseguito.

“Voto alla stagione? Sarebbe 8. L’abbiamo detto l’anno

scorso: non siamo strutturati ancora per competere su due

competizioni, lo abbiamo detto allo stampa e ai nostri

proprietari, lo sanno benissimo. Essere tornati a questo livello

deve essere sfruttato, anche a livello economico investendo per

rimanere fra le prima quattro e fare bene in Italia”, ha

concluso Maldini. (ANSA).



