Champions: Malmoe; Tomasson ci crede, vogliamo sorprendere

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 07 DIC – Ha appena vinto il titolo di

Svezia, il Malmoe che domani sera affronta la Juventus in

Champions League. “E’ vero, abbiamo fatto una grande festa, ma

adesso vogliamo sorprendere la Juventus e tutto il mondo del

calcio” dichiara Jon Dahl Tomasson alla vigilia della sfida

contro i bianconeri dopo che nel week-end è arrivato uno

scudetto che ha mandato in estasi i tifosi.

“Puntiamo a conquistare un buon risultato, vogliamo

concludere il percorso in Champions con soddisfazione – aggiunge

il tecnico, con la sua squadra matematicamente eliminata dalla

competizione – e cercheremo di fare del nostro meglio: i miei

giocatori avranno le motivazioni giuste anche per questa

partita”.

Il Malmoe, però, è in piena emergenza: “Mancherà Felix e

abbiamo altri cinque effettivi che non potranno essere della

gara” spiega Tomasson, il quale ha in mente qualche rotazione

per far accumulare esperienza europea ai più giovani. All’andata

fu tutto semplice per la Juve, che già nel primo tempo ipotecò i

tre punti con il tris di reti firmato Alex Sandro, Dybala e

Morata. Domani, alle 18.45, l’ex giocatore del Milan e gli

svedesi tenteranno l’impresa all’Allianz Stadium. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte