Champions: Manchester City-Real Madrid 4-0, i Citizen in finale contro l’Inter

Condividi l'articolo

Champions: Manchester City-Real Madrid 4-0 LA CRONACA

Il Manchester City raggiunge l’Inter nella finale di Champions League. La squadra allenata da Pep Guardiola ha eliminato il Real Madrid di Carlo Ancelotti vincendo 4-0 nella semifinale di ritorno (all’andata in Spagna era finita 1-1) e sfiderà i nerazzurri il prossimo 10 giugno a Istanbul.



MANCHESTER CITY – REAL MADRID! 4-0 per la squadra di Guardiola che vola in Finale!

90+1′ GOL! MANCHESTER CITY – Real Madrid 4-0! Rete di Julián Álvarez. Mahrez trova Foden, palla dentro per l’argentino che, solo davanti a Courtois, non sbaglia! Poker City!

76′ GOL! MANCHESTER CITY – Real Madrid 3-0! Autorete di Éder Militão. Punizione di De Bruyne, nella mischia in area l’ultimo tocco é del difensore, che insacca nella sua porta.

73′ TRAVERSA DI HAALAND! Tacco splendido di Gundogan, conclusone del norvegese che Courtois riesce a mettere sulla traversa!

60′ CHE RISCHIO PER IL REAL! Passaggio di De Bruyne, Carvajal non spazza lasciando il pallone a Gundogan: il regista non riesce ad approfittarne da pochi passi.

51′ ALABA! Punizione per il Real Madrid, il difensore cerca il sette con Ederson che mette in angolo!

Primo tempo dominato dal Manchester City, la squadra di Guardiola va negli spogliatoi in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Bernardo Silva, ma con 13 tiri tentati e il 72% di possesso palla.

Intervallo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MANCHESTER CITY – REAL MADRID! 2-0 all’intervallo, doppietta di Bernardo Silva.

45+1′ AKANJI! Conclusione anche per il difensore, Militao salva i suoi deviando in angolo!

45′ COSA SBAGLIA GREALISH! Pallone morbido di De Bruyne, l’esterno controlla male a due passi dalla porta!

45′ BERNARDO SILVA! Sinistro rasoterra per il portoghese, facile in questo caso la presa per Courtois.

37′ GOL! MANCHESTER CITY – Real Madrid 2-0! Rete di Bernardo Silva. Grealish pesca il taglio di Gundogan, respinto il suo tiro, ma Courtois non puó nulla sul tap in di testa del portoghese!

35′ TRAVERSA DI KROOS! Conclusione potente del tedesco dai 30 metri, sfiora Ederson con la palla che termina sul montante della porta.

23′ GOL! MANCHESTER CITY – Real Madrid 1-0! Rete di Bernardo Silva. Verticale geniale di De Bruyne per il portoghese che, da solo davanti a Courtois, calcia di potenza sul primo palo dove il portiere non può arrivare.

22′ ANCORA COURTOIS A DIRE DI NO A HAALAND! Colpo di testa del norvegese, incredibile parata dell’ex Atlético che mette in angolo.

13′ MIRACOLO DI COURTOIS SU HAALAND! Cross di Grealish, colpo di testa da due passi dell’ex Dortmund, respinge il belga!

12′ STONES! Dopo un lungo possesso palla, conclusione del difensore che manda di poco a lato.

8′ RODRI! Sul proseguo dell’azione, destro ad incrociare dello spagnolo che termina di poco a lato!

8′ HAALAND! Lancio di de Bruyne, il norvegese salta anche Courtois ma non ha piú lo spazio per il tiro.

Le formazioni

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish – Haaland. A disposizione: Ortega, Carson, Laporte, Gomez, Lewis, Phillips, Palmer, Alvarez, Mahrez, Foden.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius. A disposizione: Lunin, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Rudiger, Mendy, Hazard, Tchouameni, Ceballos, Asensio, Diaz.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte