Champions: Marca, ‘ultima puntata guerra Real Madrid-Uefa’

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – La ripetizione dei sorteggi degli

ottavi di finale di Champions league è solo “l’ultimo episodio

della guerra tra il Real Madrid e l’Uefa”. Così Marca,

principale quotidiano sportivo spagnolo, interpreta le parole

della dirigenza delle ‘merengues’, che ha definito una “Verguefa” la decisione di far ripetere l’estrazione anche per

ciò che riguardava il loro abbinamento con il Benfica, il primo

uscito dalle urne e quindi prima che si verificassero gli errori

che hanno portato all’annullamento. Il nuovo sorteggio ha

portato i ‘blancos’ a confrontarsi con il Paris Saint-Germain, “grande favorito di inizio stagione”, sottolinea Marca.

Secondo il quotidiano le parole del direttore delle Relazioni

istituzionali del Real Madrid, che ha definito “sorprendente,

deplorevole e molto difficile da capire” quanto accaduto, non

sono “in linea con la vera rabbia che il club bianconero ha per

questa decisione della Uefa” e anzi dietro le quinte diventano “scandalo”, “inammissibile” e “manipolazione”.

L’inizio dello scontro tra l’organo di governo del calcio

europeo e il club di Florentino Perez viene fatto risalire al

progetto di nascita, datato 19 aprile scorso, della Super

League: in diretta competizione con la Champions league, viene

guidato proprio dal Real Madrid insieme al Barcellona e alla

Juventus. Nei confronti di questi tre club l’Uefa – ricorda

Marca – ha tra l’altro aperto dei procedimenti disciplinari.

Secondo il quotidiano, poi Aleksander Ceferin, presidente

della Uefa, “si è mosso rapidamente per individuate alleati

contro il Real Madrid”, trovando nel Psg e nel suo presidente Al

Khelaifi il partner perfetto per andare contro le merengues. In

questo senso Ceferin lo ha nominato presidente della European

club association (Eca), prima guidata da Andrea Agnelli, e “da

allora i due sono andati di pari passo. In effetti, le regole

del Fair play finanziario sono state allentate per il futuro,

chiaramente a favore del Psg”. Dal canto suo, “Il Psg, infuriato

per il caso Mbappé, non ha disprezzato l’espulsione del Real

dalla Champions League, cosa che dal punto di vista legale era

irrealizzabile”. (ANSA).



