Champions: Meret, abbiamo dato tutto, c’è poco da recriminare

(ANSA) – NAPOLI, 18 APR – “Oggi abbiamo fatto una grande

partita in generale. Sapevamo che loro avrebbero difeso e che

sarebbero stati pericolosi sulle ripartenze, peccato non aver

fatto fallo sulla ripartenza del gol, ma abbiamo creato gioco,

creato occasioni e dato tutto fino alla fine. Se avessimo

trovato il gol prima sarebbe potuto essere diverso, ma abbiamo

dato tutto e c’è poco da recriminare”. Così Alex Meret, dai

microfoni di Sport Mediaset, nel dopopartita di Napoli-Milan di

Champions.

“Abbiamo preso già nelle altre partite dei gol in ripartenza –

dice ancora Meret, che oggi ha parato un rigore a Giroud -. C’è

delusione perché volevamo vincere e andare avanti, era nelle

nostre possibilità farlo. Ci abbiamo provato fino all’ultimo

secondo. Questo non deve togliere nulla al gran cammino fatto e

bisogna continuare a fare queste prestazioni per fare le ultime

vittorie in campionato per il nostro obiettivo”. (ANSA).



—

