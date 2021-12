Champions: Milan-Liverpool e Real Madrid-Inter, formazioni

Condividi l'articolo

In capo Milan-Liverpool e Real Madrid-Inter

Un Milan offensivo e imprevedibile per battere il Liverpool. Stefano Pioli ha scelto Messias, alla prima da titolare in Champions League, con Brahim Diaz e Krunic a supporto di Zlatan Ibrahimovic nella formazione titolare che è obbligata a vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Influirà anche il risultato di Porto-Atletico Madrid ma intanto il Milan deve riuscire nell’impresa di vincere contro la squadra di Klopp che schiera Salah, Mané e Origi. A caricare i giocatori di Pioli c’è un San Siro tutto esaurito. I tifosi sperano di vivere il sogno di una grande notte Champions League, anche se i rossoneri sono in difficoltà a causa dei tanti infortunati, tra cui Leao, Rebic, Giroud, Calabria e Kjaer.

