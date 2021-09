Champions: Milan rimontato dall’Atletico Madrid, finisce 1-2

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 28 SET – Il Milan è stato battuto 1-2

dall’Atletico Madrid nel secondo turno di Champions League

(gruppo B). La squadra di Pioli ha costruito tanto finché si è

giocato in 11 contro 11, trovando il meritato vantaggio con Leao

al 20′ del primo tempo. Ma al 29′ l’espulsione di Kessié per

doppia ammonizione ha spostato gli equilibri della partita. I

rossoneri hanno comunque resistito all’assedio spagnolo fino

all’84, quando è arrivato il pareggio siglato da Griezmann. Ed

al 97′ Luis Suarez ha realizzato il rigore (fallo di mano in

area di Kalulu) che ha dato il successo all’Atletico. Il Milan

resta a zero punti. (ANSA).



