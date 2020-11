Champions: Muriel “difficile commentare questa sconfitta”

(ANSA) – ROMA, 03 NOV – “È difficile commentare o dire

qualcosa dopo una sconfitta così. Non siamo stati noi, in campo,

quando non ci sei con squadre come il Liverpool lo paghi caro”.

Così ai microfoni di Sky Sport Luis Muriel commenta la pesante

sconfitta dell’Atalanta contro il Liverpool.

“E’ stata la dimostrazione che queste squadre sono capaci di

fare tanto quando incontrano formazioni che non sono al massimo

– ha aggiunto – Dopo il 2-0 abbiamo cercato di rimanere in

partita, negli spogliatoi ci siamo detti delle cose per rimanere

in partita e magari provare a pareggiare. Dopo un minuto abbiamo

preso il terzo gol e questo ci ha buttato giù e non siamo

riusciti a riprenderci”.

“Sono partite che bruciano, abbiamo lavorato per fare una

grande partita e dimostrare di essere all’altezza della

competizione – ha concluso Muriel – C’è rabbia e tristezza ma

lavoreremo per rialzarci subito, tornerà il sorriso e speriamo

al più presto e pensiamo alla gara difficile di domenica”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte