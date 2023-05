Champions: Pagliuca, Inter favorita, ma non mi fido Milan ferito

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 MAG – “L’Inter parte favorita dal 2-0

dell’andata, ma non mi fido di questo Milan bastonato. Sono

convinto che l’Inter abbia ottime possibilità, spero vada in

finale. Però bisogna stare attenti a questo Milan ferito, che

domani sicuramente venderà cara la pelle”. Così Gianluca

Pagliuca, ex portiere dell’Inter, della Sampdoria e della

Nazionale, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1,

sull’Euroderby di domani.

Onana-Maignan, chi è il più forte? “Sono entrambi molto forti.

Vado ancora dalla parte di Maignan, ha più esperienza. Ma devo

dire che Onana sta facendo una stagione molto importante al

primo anno di Serie A. Non credevo venisse fuori così presto,

pensavo che Handanovic tenesse più botta, invece poi dopo un

paio di partite così così Inzaghi si è deciso a puntare su Onana

e ha fatto molto bene. Però Maignan al momento è uno dei tre

portieri più forti del mondo”.

Crollo Samp: “Quando hai al timone un presidente venuto non per

fare il presidente ma per fare altro, alla fine la Samp si è

ridotta in queste condizioni. Mi spiace da morire, è un pezzo di

storia della mia vita. Spero solo che ci sia la retrocessione e

basta: vedere la Samp ripartire dai dilettanti sarebbe una

tragedia calcistica. Mi fa molto male vederla così. La Samp

merita di stare in Serie A, la società e la tifoseria non

meritano un trattamento così da parte di certe persone”.

Quanto manca Luca Vialli? “Manca tantissimo, mi manca sempre.

Avevamo una chat, mancano i suoi messaggi, i suoi vocali, manca

tutto. L’ultima volta che l’ho visto è stata veramente

straziante. Ho un ricordo di lui fantastico, lo ricorderemo

sempre. Era il numero uno a livello di leadership, superava

anche Roberto Mancini, che di leadership ne ha tanta. Aveva un

modo di approcciarsi unico: con ognuno aveva un approccio

diverso, sapeva come comportarsi con ognuno di noi. Voglio

ricordarlo sempre con grande amore”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte