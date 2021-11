Champions: Pioli, a Madrid ultima chance per il Milan

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 23 NOV – “Questa partita è l’ultima

possibilità per qualificarci agli ottavi”: lo dice il tecnico

del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro

l’Atletico Madrid. La squadra rossonera è ultima nel Gruppo B a

un solo punto, i giochi non sono ancora matematicamente chiusi,

ma il Milan è obbligato a vincere a Madrid. Uno sforzo

necessario per puntare agli ottavi, anche quando la squadra deve

gestire gli sforzi in campionato con un primo posto da

difendere. La squadra è costruita per cercare di essere

competitiva in entrambe le competizioni. Per molti giocatori –

ricorda Pioli in conferenza – è la prima esperienza quest’anno.

Dobbiamo giocare al massimo delle nostre capacità, stare attenti

ai particolari, fare una prestazione al 100%”. (ANSA).



