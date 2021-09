Champions: Pioli, Atletico pronto a colpire ad ogni errore

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 27 SET – “Non credo che l’Atletico stia

vivendo un momento no. Fino a sabato erano ancora imbattuti. E’

una squadra molto solida con un allenatore molto preparato.

Giocatori esperti pronti a colpire ad ogni errore. Dovremo fare

una partita di altissimo livello tecnico con attenzione fino

all’ultimo minuto”: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli

alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico

Madrid.

Un girone molto complicato per il Milan che ha fatto tesoro

della partita con il Liverpool. “Il livello è molto alto. I

particolari in Champions – ammette Pioli – fanno la differenza,

abbiamo subito gol su disattenzione e ci hanno punito

immediatamente. L’Atletico ha battuto Real e Barcellona lo

scorso anno e l’esperienza di Liverpool ci può aiutare ad essere

pronti”. (ANSA).



