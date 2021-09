Champions: Pioli “che delusione, in 11 contro 11 meglio noi”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 28 SET – “C’è delusione perché eravamo vicini

ad una risultato importante contro una grande squadra. In 11

contro 11 abbiamo giocato alla pari, anzi meglio”. Stefano

Pioli, a Sky, così ha espresso il suo rammarico per la sconfitta

per 1-2 con l’Atletico Madrid, che ha ribaltato il risultato con

un rigore realizzato al 97′. “Bastava un po’ più di attenzione,

soprattutto, sul primo gol, in un momento in cui eravamo in

tanti a difendere – ha continuato il tecnico rossonero – Ci

manca ancora quel tassello che fa la differenza, bisogna stare

sul pezzo, dentro le partite con lucidità”. Ma “per mezzora

abbiamo giocato un grande calcio. Peccato per l’ambiente, per i

tifosi, per i giocatori. Però questa prestazione ci deve dare

fiducia nelle nostre qualità. L’arbitro? Non credo che sia stato

il migliore in campo questa sera”.

“Siamo stati un po’ penalizzati. Dispiace. L’inferiorità

numerica ci ha costretto a fare un altro tipo di partita – ha

poi commentato Pioli a Mediaset – Peccato, siamo andati vicini a

fare un risultato positivo, non esserci riusciti ci dispiace”.

“Ci sono state tante situazioni – ha spiegato ancora Pioli – non

solo l’espulsione e il rigore. Ma guardiamo alle cose buone che

abbiamo fatto in 11 contro 11. Con un po’ di attenzione in più

potevamo portare a casa la vittoria, soffrendo e stringendo i

denti. Ci è mancata ancora qualcosina”.

E fino all’espulsione di Kessié il Milan aveva dato

l’impressione di poter davvero vincere la partita: “Abbiamo

giocato bene in parità numerica, con ritmo e qualità. Abbiamo

concretizzato meno di quello che abbiamo creato. Siamo una

squadra competitiva, ma il livello è altissimo e noi dobbiamo

stare dentro le partite per novanta minuti. Abbiamo speso

tantissimo, ma recupereremo le energie, sia fisiche che mentali.

Da domani penseremo all’Atalanta”. (ANSA).



