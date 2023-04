Champions: Pioli, “gran partita, ora pensiamo al ritorno”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 APR – “Sto già pensando alla partita di

ritorno, sarà un’altra gran partita, come lo è stata questa. C’è

stato qualche errore tecnico da parte di entrambe, sono partite

equilibrate e difficili per entrambe”. Così, a Prime Video,

Stefano Pioli commenta la vittoria del Milan contro il Napoli

nell’andata dei quarti di Champions League.

“Loro sono partiti meglio di noi – le parole del tecnico

rossonero – noi abbiamo palleggiato male all’inizio, loro sono

stati più aggressivi. Poi abbiamo fatto una buona gara, c’è il

rimpianto di non aver sfruttato la superiorità numerica nel

finale. È un risultato che ci tiene in equilibrio e ci dà delle

possibilità di passare il turno. Abbiamo fatto una partita da

Champions, siamo stati all’altezza di una squadra forte. Nessun

risultato avrebbe chiuso il discorso qualificazione, ora andremo

a Napoli con fiducia e concentrazione, sappiamo le difficoltà

che incontreremo”. (ANSA).



