Champions, Pioli: “La qualificazione? Il Milan deve crederci”

(ANSA) – MILANO, 19 OTT – “Dobbiamo crederci. È facile dirlo,

ma sarà più difficile metterlo sul campo. Abbiamo zero punti, ma

le seconde sono davanti a noi di 4 punti. Ora ributtiamoci sul

campionato, poi penseremo alla Champions più avanti. Abbiamo

sbagliato serata”. Stefano Pioli crede ancora nella

qualificazione gli ottavi di Champions, sebbene il Milan abbia

rimediato la terza sconfitta su tre partite.

Anche il ko contro il Porto, però, è viziato da un errore

arbitrale: “Gli episodi possono determinare il risultato, ma

siamo stati in difficoltà. Loro hanno fatto meglio per lucidità

e tecnica, e per come sono stati sul campo. L’arbitro? Io devo

pensare ad allenare bene la squadra, capire perché non siamo

stati lucidi. Dell’arbitro non voglio parlare”. (ANSA).



