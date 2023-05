Condividi l'articolo

(ANSA) – CARNAGO, 09 MAG – “Leao oggi ha svolto il lavoro che

era in programma di fare”. Stefano Pioli fa il punto sulla

condizione del portoghese, che in mattinata ha provato sul campo

a testare le sue condizioni. “Domani proverà a forzare. Se lo

convoco sarà per giocare. Domani saranno il dottore e Rafa a

dirmi quali saranno le condizioni. Rafa ha caratteristiche

uniche in questa squadra, se non dovesse farcela giocheremo in

altro modo”. (ANSA).



