Champions: Pirlo, ringrazierò per sempre Lucescu

(ANSA) – TORINO, 19 OTT – Andrea Pirlo ricorda i tempi degli

esordi a Brescia, quando Mircea Lucescu, suo avversario domani

sulla panchina della Dinamo Kiev, lo lanciò in prima squadra e

in serie A: “Ho un bellissimo ricordo come allenatore e come

persona, lo ringrazierò per sempre – ha detto il tecnico della

Juventus – e ogni tanto ci sentiamo, domani avrò l’occasione per

sfidarlo”. Come proverà a batterlo? “Sarà la stessa vigilia di

quando facevo il calciatore: dormirò, mangerò e verrò qui per

cercare di vincere, senza però giocare alla PlayStation alla

sera”. (ANSA).



—

