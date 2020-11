Champions: Pirlo, sconfitta con Barcellona ha insegnato tanto

(ANSA) – TORINO, 03 NOV – “Sapevamo che giocando contro il

Barcellona avremmo incontrato una grande squadra e incontrarla

così presto ci ha fatto anche bene, ci servirà per il futuro: ci

ha fatto capire che bisogna migliorare e che per giocare certi

tipi di partite bisogna avere più determinazione”: queste le

parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in conferenza

stampa, alla vigilia del match contro il Ferencvaros. “Abbiamo

studiato questa squadra, abbiamo visto anche le gare che ha

disputato in Champions e non meritava il passivo di Barcellona .

Dobbiamo rispettarla perché tutte le gare sono difficili”.

