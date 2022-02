Champions: Pochettino, vogliamo avvicinarci al nostro sogno

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARIGI, 14 FEB – “Non credo che domani ci sarà più

pressione su di noi che sul Real, o viceversa: questa è

un’eliminatoria di Champions che avrebbe potuto essere la

finale, per qualità e per i nomi dei giocatori che saranno in

campo. Comunque rispettiamo il Real, è uno dei maggiori club del

mondo basti pensare che ha vinto questa Coppa tredici volte, ma

noi cercheremo di dare il meglio, perché vogliamo superare il

turno. Il peso delle attese? C’è su di noi, a volte può creare

confusione, ma è così dall’inizio della stagione e finora

abbiamo il migliore attacco della Ligue 1 e perso poche

partite”.

L’allenatore del Paris SG, Mauricio Pochettino, parla alla

vigilia della supersfida dell’andata degli ottavi di Champions,

e non si mostra intimorito dal blasone dell’avversario, né dal

fatto che si continua a vociferare sul possibile arrivo di

Zinedine Zidane sulla panchina dei parigini. “Sono cinquanta

anni che il Psg insegue questo trofeo – dice Pochettino – e

vogliamo avvicinarci a questo sogno. Ho fiducia totale nei miei

giocatori, ho tutti a disposizione meno Sergio Ramos, e credo

che il Real e noi siamo sullo stesso livello”. Ma Messi come

sta? “Lo vedo bene, e con molta voglia – risponde -. Domani

potrà ricoprire un ruolo cruciale nel match, sia individualmente

che a livello di prestazione per la squadra. Ma sarà importante

la prova collettiva, di tutti, non solo la sua”. Detto che sulla

presenza di Neymar dall’inizio il tecnico deciderà solo nelle

ore immediatamente precedenti la partita, in porta giocherà

Donnarumma o Keylor Navas? “Dopo sette mesi di competizioni –

spiega Pochettino – direi che il ruolo del portiere da noi è

molto ben coperto, perché ne abbiamo due al top. Chiunque di

loro giocherà, darà il massimo. La formula dell’alternanza

finora ha funzionato e non vedo perché dovrei cambiarla”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte