Champions: Porto, attaccante Pepe positivo al Covid

(ANSA-AFP) – ROMA, 06 DIC – L’attaccante brasiliano del Porto

Pepe è risultato positivo al test per il Covid-19 e domani non

potrà dunque essere in campo nella sfida decisiva per il

passaggio agli ottavi di finale di Champions league contro

l’Atletico Madrid.

“Pepê è positivo al Covid e per questo non giocherà”, ha

detto in conferenza stampa il tecnico dei portoghesi, Sérgio

Conceiçao alle prese anche con i problemi fisici del

centrocampista serbo Marko Grujic, del difensore della nazionale

portoghese Pepe e dell’attaccante Joao Mario sono da parte loro

incerti, ha detto Conceiçao.

Domani Porto e Atlético si affrontano in una partita decisiva

per la qualificazione agli ottavi. I portoghesi partono con un

leggero vantaggio ospitando l’Atlético al Dragon Stadium e

potrebbero anche accontentarsi di un pareggio per la

qualificazione, se il Milan non vincesse contro il Liverpool.

“Dobbiamo fare il nostro lavoro, che è vincere, perché non

dipendiamo da nessuno” per ottenere questa qualificazione, ha

detto Sérgio Conceiçao, ma ha ritenuto che “non ci siano

favoriti in questo tipo di partite”. (ANSA-AFP).



