Champions: PSG al primo assalto, dura contro il Bayern

(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Si preannuncia spettacolare la finale

di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Per

i parigini si tratta della prima in assoluto, mentre i bavaresi

inseguono il sesto sigillo. Gli esperti Sisal Matchpoint

favoriscono la vittoria del Bayern, avanti nei 90 minuti a 2.10,

a 3.10 il successo del PSG, mentre il pareggio si gioca a 4.00.

I tedeschi mantengono il vantaggio anche sul trionfo finale (a

1.55), mentre la prima Champions League dei parigini vale 2.50.

Anche gli scommettitori si schierano con la corazzata bavarese,

il 65% ha scelto il segno 2 nel match. Per i francesi Mbappè

favorito (a 2.50) come realizzatore, segue Neymar a 2.75, mentre

la firma di Di Maria sale a 4.00.

L’opzione che Lewandowski, bomber polacco del Bayern, realizzi

una doppietta in finale, salendo a 17 reti in questa edizione,

si gioca a 5.00, mentre la rete nel match vale appena 1.80. Se i

90 minuti non dovessero bastare, la vittoria del PSG ai

supplementari è a 13.00, quella del Bayern a 10.50. Difficile

che la squadra Campione d’Europa si decida dal dischetto, la

possibilità dei rigori si gioca a 8.50. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte