Champions: Psg; Galtier, speriamo sia l’anno buono per vincerla

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 01 NOV – “Abbiamo una rosa di grandi

campioni e tanta esperienza, al momento non abbiamo mai vinto

questo trofeo così prestigioso perché è molto difficile:

speriamo sia l’anno buono, c’è grande attesa”. Così il tecnico

del Psg, Cristophe Galtier, alla vigilia della gara contro la

Juventus. “Vogliamo arrivare primi, ma i bianconeri lotteranno

con le unghie e con i denti per raggiungere l’obiettivo

dell’Europa League”, dice ancora l’allenatore dei parigini in

conferenza stampa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte