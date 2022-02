Champions: Psg-Real Madrid; arbitra Orsato

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 FEB – E’ Daniele Orsato di Schio l’arbitro

designato a dirigere la partita Paris SG-Real Madrid di martedì

prossimo, 15 febbraio, valida per l’andata degli ottavi di

finale di Champions League. Suoi collaboratori saranno Carbone e

Giallatini come assistenti di linea, Chiffi come quarto uomo, Di

Bello come Var e Irrati come Avar. Lo ha reso noto l’Uefa.

Per l’altra partita di martedì, Sporting Lisbona-Manchester

City, è stato designato il serbo Srdjan Jovanovi? . (ANSA).



