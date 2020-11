Champions: rabbia Lautaro, con il Real dovevamo vincere

(ANSA) – MILANO, 03 NOV – “Peccato, perché abbiamo fatto di

tutto per vincere, non abbiamo lasciato il Real giocare

tranquillo sul su campo, Siamo arrabbiati perché era una partita

che dovevamo vincere. Abbiamo fatto tanto ma non ci siamo

riusciti. Dobbiamo abbassare la testa e lavorare”. Nelle parole

di Lautaro Martinez c’è tutta la delusione per la sconfitta

incassata dall’Inter in casa del Real Madrid dopo una rimonta da

2-0 a 2-2. “Cosa ci manca? I dettagli, in Champions fanno la differenza.

Dobbiamo essere più attenti, concentrati tutta la partita”, ha

detto a Sky l’argentino, spesso criticato per il rendimento

altalenante: “Io lavoro per me, per l’Inter, per i compagni.

Quando fai gol sei un fenomeno, quando non lo fai sei scarso. Io

sono sicuro nella mia testa di fare di tutto per dimostrare che

sto al livello dell’Inter, di questo calcio”.

Non meno deluso è Samir Handanovic. “C’è tanta amarezza,

abbiamo ripreso la partita e la volevamo anche vincere. La

sensazione in campo era che potevamo vincerla, gli episodi hanno

fatto la differenza. Loro in area sono stati più cattivi – ha

sottolineato il portiere -. Noi dobbiamo crescere nella

cattiveria agonistica. In partite come questa in campo si

percepiva che potevamo vincere e abbiamo perso, non è la prima

volta che succede. Questa è la differenza fra noi e loro, in

campo siamo stati anche meglio di loro”. (ANSA).



—

