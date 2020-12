Champions: Razzismo; Mbappé, ‘orgoglioso, era ora di agire’

(ANSA) – PARIGI, 09 DIC – “Sono orgoglioso di ciò che si è

fatto. Si è detto molto ma in realtà non c’è niente di meglio

delle azioni. Siamo stanchi e bisognava fare qualcosa. Siamo

essere umani, tutto ciò era intollerabile”. Così Kylian Mbappé,

oggi autore di due gol nel ‘replay’ di Psg-Basaksehir, a

proposito dei fatti di ieri.

Poi una battuta sulla partita di oggi: ” è stata una grande

serata, in un contesto particolare. Volevano ancora vincere e

cercare di lasciare tutto ciò che era successo ieri alle spalle.

Abbiamo giocato molto bene, abbiamo vinto il girone ed era la

cosa più importante”. (ANSA).



—

