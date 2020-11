Champions: Real Madrid-Inter 3-2

(ANSA) – ROMA, 03 NOV – Sconfitta per l’Inter in casa del

Real Madrid nella terza giornata del gruppo B di Champions

League. Finisce 3-2 per gli spagnoli che sbloccano il risultato

con Benzema, bravo a sfruttare un errore di Hakimi, e poi Sergio

Ramos di testa da calcio d’angolo. La reazione dell’Inter è

immediata con Lautaro Martinez che riapre la partita su assist

di tacco di Barella. A metà ripresa assist di Lautaro per

Perisic per il momentaneo 2-2, ma la rete di Rodrygo spegne i

sogni nerazzurri e fissa il risultato sul 3-2 per il Real.

(ANSA).



